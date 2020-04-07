Сейм Польши поддержал законопроект правящей партии "Право и справедливость" о заочном голосовании на президентских выборах в этом году. Граждане будут отправлять свой голос по почте.

Об этом сообщило польское издание RMF24.

Выборы по почте пройдут, как в первом, так и во втором туре. Голосование будет длиться с 6 часов утра до 0:00 10 мая. Не исключено, что из-за эпидемии избирательный процесс могут отложить. Согласно польскому законодательству, за выборы можно будет перенести на 3 или 17 мая.

Голосование будет проходить таким образом. Каждый гражданин принесет уже подписанную карту с кандидатами и заявление о том, что его голосование тайное и было совершено лично. Документы, уже сложенные в конверт, опускают в специальный ящик в определенной коммуне, к которой привязан поляк.

Следующий шаг принятия закона - его отправка в Сенат. Однако сенаторы не поддерживают проведение выборов во время карантина, потому проведение избирательного процесса в Польше остается под вопросом.

При этом, если избиратель проведет какие-либо махинации со своей или чужой картой для голосования или заявлением, ему может грозить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда отказался от визита в Украину 13 апреля из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", одной из последних стран, которую затронула коронавирусная инфекция, стала Польша. Там в середине марта начали вводить карантинные меры по борьбе с Covid-19, но пик заболевания в стране все-таки ожидается в мае-июне.