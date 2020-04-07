Почти треть малого и микробизнеса планирует сократить сотрудников из-за убытков, которые принес жесткий карантин в Украине.

Об этом гласят результаты опроса среди предпринимателей, проведенного с 24 по 30 марта Европейской бизнес ассоциацией.

Так, по итогам исследования стало известно, что на сокращение пойдет 31% малого бизнеса, а увольнять своих сотрудников пока не планируют 48% респондентов. В свою очередь 21% опрошенных еще не определилсь касательно сокращений.

При этом 78% малого и микробизнеса констатировали потерю до 75% доходов, а 18% подумывают вовсе закрыть бизнес. Однако 4% опрошенных рассказали об увеличении прибыли в это кризисное время.

Относительное большинство опрошенных, 41%, планируют пойти на урезание зарплат своему персоналу, 33% еще не определились. В свою очередь тех, кто сохранит выплаты в нынешнем размере всего 26%.

"Период карантина действительно очень сложный, особенно для таких компаний, которые не могут перенести свой бизнес в онлайн. Сценария развития событий пока нет ни у кого. Вряд ли кто-то был готов к кризису такого типа", – прокомментировала менеджер проекту Unlimit Ukraine Елена Эро.

В то же время 47% собственников малого бизнеса будут искать новые возможности для развития, если карантин продлится на неопределенный период, а 22% будут вынуждены закрыть бизнес.

Скриншот: Европейская Бизнес Ассоциация в Фейсбук

Напомним, что объем продаж заведений общепита в Украине с 23 по 29 марта упал в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом из-за карантина.

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