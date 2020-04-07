Бывший народный депутат Надежда Савченко пришла в суд, чтобы поддержать пловца из Гидропарка Валентина Бурьянова, которого вчера задержали за нарушение карантина.

Соответствующие видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Я люблю водные виды спорта, поэтому хочу поддержать пловца, который имеет право свободно передвигаться, как по земле, так и по воде в Украине. Даже по воздуху, если он захочет. Он не должен платить штраф, потому что он не оказывал сопротивления полиции. Он плавал, он имеет на это конституционное право. Полиция исполняет приказы власти, которые не являются адекватными", - заявила нам Надежда Савченко.

Отметим, что суд над Бурьяновым уже закончился, его перенесли на следующую неделю.

Напомним, вчера полиция Киева задержала мужчину, который пытался попасть в Гидропарк вплавь после того, как его не пустили туда через пешеходный мост. Теперь его грозит штраф в размере от 17 до 34 тыс. гривен.

Также "Страна" собрала реакцию соцсетей на поступок нарушителя карантина, который попытался переплыть Днепр до оцепленной территории Гидропарка.