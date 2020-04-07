Суд по делу "пловца из Гидропарка" Валентина Бурьянова, которого подозревают в нарушении карантинных ограничений за то, что он вплавь пытался добраться до спортивной площадки, перенесли на 15 апреля.

Об этом сообщает журналист "Страны", который присутствует на заседании.

Заседание, которое изначально должно было состояться 7 апреля, перенесли на 12:00 15 апреля.

Отметим, что если мужчину признают виновным, то ему грозит штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов (17 000 – 34 000 грн).

Ранее "Страна" писала о том, что героем Гидропарка, который пытался вплавь добраться до спортивной площадкой, куда его не пускали из-за карантина, оказался киевлянин Валентин Бурьянов. Он работает фитнес-тренером сети "Спортлайф", а именно в клубе в ТЦ "Сенатор" на улице Московской в Киеве.

Также мы сообщали, что по словам Бурьянова, он не нарушал закон, поэтому не должен платить штраф. Парень утверждает, что своим заплывом он боролся за свои права и свободы.