Социальная сеть Facebook включилась в борьбу с пандемией коронавируса и готова предоставить карты перемещения пользователей, которые помогут лучше понять, как динамика населения влияет на распространение болезни. В компании уверяют, что информация будет анонимной. Об этом сообщается в заявлении компании.

Уточняется, что эти данные собираются в рамках программы Data for Good, их уже используют ученые и некоммерческие организации для борьбы с коронавирусом. Facebook будет предоставлять карты трех типов: совместного местоположения, совместного размещения и тенденций перемещения.

Карты совместного определения местоположения показывают вероятность того, что люди в одном районе вступят в контакт с людьми в другом, помогая узнать, где могут появиться случаи Covid-19.

Схемы совместного размещения могут помочь определить, как может распространяться Covid-19.

Тенденции движения на межрегиональном уровне показывают, находятся ли люди рядом с домом или посещают многие районы города, что может помочь определить правильность профилактических мер.

Напомним, Google опубликовал данные о передвижениях людей во время карантина по всему миру.

Также мы сообщали, что власти США из-за коронавируса отслеживают перемещение американцев через смартфоны.