В Украине 30 из 1462 человек, зараженных коронавирусом, находятся на аппаратах искуственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего госпитализирован 691 инфицированный.

Об этом во вторник, 7 марта, рассказал замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время утреннего брифинга.

Чиновник отметил, что из 1462 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 104 - дети. Всего лаборатории исследовали 6385 подозрений на Covid-19.

"На данный момент в учреждениях здравоохранения с диагнозом Covid-19 находится 691 человек, 34 ребенка. На аппарате ИВЛ находится 30 человек", - сказал Ляшко. Остальные пациенты находятся на домашнем лечении.

За последние сутки из 143 зарегистрированных случаев коронавируса 37 человек были госпитализированы. У 7 из них наблюдается тяжелое течение болезни, они нуждаются в реанимационных мероприятиях.

Напомним, что по словам Ляшко, в Украине могут появиться временные госпитали для больных Covid-19, в которых будут размещать пациентов с легкой формой болезни.

Стоит отметить, что вчера в Александровской больнице Киева от коронавируса умер первый пациент. Ему было всего 35 лет. По словам его друзей, умерший не имел вредных привычек и занимался спортом.