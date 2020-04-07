Если украинцы будут придерживаться карантина, в Украине начнется восстановление экономики уже через две недели.

Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны. Есть риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будут парализованы системы здравоохранения", - заявил Ляшко.

Слова Ляшко об окончании карантина - с 10:12. Видео: YouTube / "Факты"

Напомним, вчера в Александровской больнице Киева от коронавируса умер первый пациент заведения. Ему было всего 35 лет. Александровка - центральное медучреждение в столице, которое принимает таких больных. Там лечатся и народные депутаты. "Страна" собрала всю информацию о первой смерти от covid-19 в этой больнице.

Как сообщала "Страна", после того как Австрия заявила о постепенном смягчении карантина с середины апреля, об ослаблении ограничительных мер сообщили в Дании.