В Киеве по состоянию на 12:00 вторника, 7 апреля, зафиксировано 279 случаев коронавируса. За сутки Covid-19 нашли у 12 людей.

Об этом в ходе брифинга 7 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.

По словам Кличко, из 12 новых заразившихся - четверо детей, один медик. Мэр Киева добавил, что коронавирус за последние сутки нашли у трех женщин от 34 до 40 лет, двух девочек по 3 года, пяти мужчин от 31 до 67 лет, двух мальчиков - шести и 15-ти лет. Двоих из всех новых пациентов госпитализировали, 10 находятся на самоизоляции.

Один пациент в течение последних 24 часов скончался (пятая смерть от Covid-19 в столице). Это 36-летний мужчина. Его подключили к аппарату ИВЛ, но его легкие были поражены болезнью.

Число заразившихся в Киеве по районам по состоянию на 7 апреля:

Печерский - 48

Дарницкий - 40

Шевченковский - 39

Соломенский - 36

Голосеевский - 27

Оболонский - 22

Подольский - 21

Деснянский - 16

Днепровский - 16

Святошинский - 14

Видео: Facebook/ Віталій Кличко

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 462 человек.