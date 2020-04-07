Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил о том, что в условиях жесткого экономического кризиса, да еще и осложненного эпидемией коронавируса, внешний долг Украины необходимо реструктуризировать и прекратить по нему выплаты.

Об этом оппозиционный политик заявил в эфире канала "Интер", как передает пресс-служба партии.

"Власть перепутала приоритеты. Корректировку бюджета нужно начать с того, что перестать платить по внешним долгам. В мире форс-мажор, поэтому Украине нужно реструктуризировать задолженность, а деньги направить на решение тех вопиющих проблем, которые у нас есть. Платить сейчас по внешним долгам - это как экспортировать маски во время эпидемии", - заявил народный депутат.

Юрий Бойко считает неправильным решение власти изъять деньги у местных бюджетов, но при этом не экономить на себе.

"Сокращение должно быть и справедливым, и разумным. Нужно урезать расходы и центральных органов власти - терпеть, так всем. Но ни в коем случае не трогать социально незащищенных граждан, которые и так сейчас в тяжелой ситуации. Важно чтобы бизнес, в особенности малый бизнес, почувствовал поддержку государства, надо давать ему доступные кредиты, прямое бюджетное финансирование. Там, где люди не сокращены и получают зарплату, их надо поддерживать. Через месяц все закрытые предприятия нужно открывать, потому что это сотни тысяч рабочих мест. Это прямая обязанность правительства - разработать эту программу", - сказал Юрий Бойко.

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