В составе фракции "Слуга народа" сформировалась "демократическая платформа", представители которой имеет свое видение тех или иных процессов. Впрочем, эти нардепы не являются противниками самой фракции или президента Зеленского.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Представители этой так называемой платформы четко обозначили, что не являются противниками фракции или президента. У них есть свое видение тех или иных процессов. А любые спорные моменты нужно обсуждать, убеждать, доказывать свою правоту. Рано или поздно консенсус будет найден", - сказал Разумков.

По словам Разумкова, найти общий язык с тем или иным человеком можно почти всегда, но важно, чтобы договоренности не переходили ценностные рамки, не нарушали моральные принципы и находились в рамках действующего Уголовного кодекса. При этом, по мнению спикера Рады, появление "демплатформы" в составе "Слуги народа" не приведет к разделению фракции.

"Думаю, сейчас так вопрос не стоит. Все понимают ту ответственность, которая лежит на парламенте в первую очередь. И это депутаты от разных политических сил, все, кто настроен более или менее на конструктив. Подготовка ряда законопроектов - тому прямое подтверждение", - заявил Дмитрий Разумков.

По мнению спикера, нардепы стали более взвешенно относиться к каким-то моментам и просчитывают последствия.

"Но я бы не говорил, что раньше они голосовали без оглядки", - сказал Разумков.

Напомним, термин "демократическая платформа" относительно группы нардепов от "Слуги народа", поддерживающих не все решения своей фракции, употребил в одном из интервью ее представитель Никита Потураев.

Ранее эти нардепы выступали против идеи главы Офиса президента Андрея Ермака провести создание Консультационного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Потом депутаты в похожем составе запустили в Facebook флешмоб: они опубликовали на страницах в соцсети адресованный коллегам призыв поддержать законопроект №3260 о запрете возврата "Приватбанка" Коломойскому, пугая в противном случае дефолтом в стране.