Онлайн-уроки, которые из-за карантина начались в Украине для школьников разных возрастов, не обошлись без первого казуса. В сети появились кадры написания учительницей неправильного математического примера для 5 класса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор "112 канала" Артем Марчевский.

"Всё, что нужно знать о нашей системе образования. Сразу для понимания: мы не имеем отношения к производству этого контента. Как и остальные телеканалы, мы получаем готовый продукт и выдаём его в эфир", - заявил он.

Простая задачка по математике, где нужно вычислить скорость катера, который плывет против течения. Для этого учитель взял скорость катера без учета скорости течения и отнял от нее известную скорость течения. Однако в примере 30,2 минус 2,2, у учительницы почему-то получилось меньше, чем должно было - 18 вместо 28.

Украинским детям показали неправильный пример. Видео: Telegram/ Политика Страны

Напомним, 6 апреля стартовали телеуроки для учеников 5-11 классов, которые из-за карантина находятся дома. Их будут транслировать с 10:00 с понедельника по пятницу на украинских каналах (для каждого класса определенный канал - Ред.). Кроме того, видео будет доступно на Youtube-канал МОН и сервисе MEGOGO.

Как сообщала "Страна", каждое утро в 10:00 для учеников 5-11 классов транслируют уроки по телевидению в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн". Трансляция проводится по 11 предметам на различных телеканалах, а также YouTube-канале Министерства образования Украины.