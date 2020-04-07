В Иране, где уже зафиксировано почти 4 000 летальных случаев коронавируса, из-за отравления алкоголем умерли более 600 человек.

Об этом во вторник, 7 марта, заявил представитель судебной власти Исламской Республики Иран Эсмаили Голямхосейна, передает Mizan Online.

Сообщается, что всего в стране отравились 3 000 человек. Предполагается, что смертельно опасная интоксиакция у иранцев наступила вследствие отравления контрафактным алкоголем или метанолом. Часть граждан Ирана убеждена, что спирт полезен в "профилактике" коронавирусной инфекции. Из-за такого заблуждения пострадали тысячи человек.

Эсмаили Голямхосейна отметил, что алкоголь является не лекарством, а "ядом". По исламским законам, в Иране запрещен алкоголь, но производится метиловый спирт.

Стоит отметить, что спиртом травились в Иране и до эпидемии коронавируса. Так, в прошлом подобный инцидент случился в 2018 году.

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