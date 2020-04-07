Вчера в Александровской больнице Киева от коронавируса умер первый пациент. Ему было всего 35 лет.

Александровка - центральное медучреждение в столице, которое принимает таких больных. Там лечатся и народные депутаты.

"Страна" собрала всю информацию о первой смерти от covid-19 в этой больнице.

Что заявили в больнице

О гибели пациента рассказала в ночь на 7 апреля главврач Александровской больницы Людмила Антоненко.

"К сожалению, сегодня мы потеряли пациента.

При его жизни мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО.

Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева, приносим соболезнования родным и знакомым.

Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли", - написала Антоненко и опубликовала фото из палаты погибшего.

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации насыщает кислородом организм прямо через кровь - минуя легкие. К ЭКМО подключают особо тяжелых пациентов - тех, у кого легкие уже отказали.

По словам Антоненко, сейчас на этом аппарате в Александровке лежит еще один тяжелый пациент.

Что известно о погибшем

Как стало известно, умерший - это уроженец Днепра и житель Киева Максим Кравченко.

Об этом написал его друг Константин Голубцов.

"Первого марта играли в волейбол, а сегодня Максим (не пил, не курит, занимался спортом) ушел в другой мир. Последние пару недель сражался с коронавирусом в Александровской больнице. Земля пухом, Макс, добрый и светлый наш Человек", - написал Константин в Facebook.

Максим, судя по его соцсетям - победитель спортивных турниров. Занимался волейболом, также увлекался капоэйрой. Был победителем волейбольного турнира в клубе "5 элемент".

Судя по комментариям в Сети, у Максима осталась жена и двое детей.