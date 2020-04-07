В Украине из-за эпидемии коронавируса взлетели цены на имбирь. И если в Киеве в розницу его продают за 250 - 815 грн/ кг (приблизительно $9 - $30), то в аннексированном Крыму его стоимость побила все рекорды, в одном из магазинов покупателям предлагали приобрести его за 5 020 руб/кг (около 1 809 грн или $69 - Ред.).

Об этом сообщает EastFruit.

Рекордно высокая цена на имбирь была зафиксирована в Севастополе. В одном из магазинов города его продавали за $69 за кг. Между тем, вне зависимости от населенного пункта и цены многие потребители сетуют на то, что купить имбирь сейчас сложно, его быстро раскупают.

Дело в том, что украинцы уверены, что чай с имбирем позволяет укрепить иммунитет, поэтому пытаются при помощи этого напитка защититься от коронавируса. Кроме имбиря, повышенный спрос отмечен также на лимоны, чеснок и лук, потребление которых также резко выросло.

При этом аналитики отмечают, что в ближайшее время цены на имбирь могут пойти вниз, поэтому у оптовиков, которые сделали большие запасы, могут возникнуть проблемы. Причиной может послужить увеличившееся с ростом стоимости продукта количество посредников, которые резко нарастили импорт имбиря. Сообщается, что на прошлой неделе количество предложений имбиря превзошло количество предложений картофеля.

При этом рост среднесуточных температур в апреле традиционно приводит к снижению потребления чая, где, как правило, используют имбирь. Поэтому на фоне роста предложения, может снизиться спрос на имбирь, и продать его будет сложно.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что лечебный эффект имбиря и лимона против коронавируса не доказан.