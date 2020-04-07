Появился поименный список депутатов, которые подали 16 000 правок к "антиколомойскому" законопроекту
Народные депутаты Украины ко второму чтению законопроекта №2571-д, т.н. "антиколомойскому" закону, внесли 16 335 поправок. Из них более 6 000 внес нардеп Антон Поляков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат фракции "Голос" и член финансового Комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, который, кстати, сам подал 10 поправок.
"По заявкам трудящихся, публикуем рейтинг законотворцев к закону. Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16 335 правок. Кстати, здесь тоже есть рекорд Украины. Дмитрий Разумков, точно надо какую-то премию ВРУ "законотворец-ударник" вводить уже", - написал он.
Ниже опубликован список депутатов и количество правок, которые они предложили:
1 Антон Поляков - 6033
2 Виктор Бондарь (За Будущее) 1911
3 Денис Черный (СН) - 1781
4 Ольга Василевская-Смаглюк (СН) - 1689
5 Олег Дунда (СН) - 1656
6 Сергей Демченко (СН) - 1463
7 Александр Дубинский (СН) - 1199
8 Андрей Пузийчук (Батькивщина) - 96
9 Михаил Цимбалюк (Батькивщина) - 89
10 Тимошенко-Власенко (Батькивщина) - (87)
11 Элла Репина (СН) - 87
12 Константин Бондарев (Батькивщина) - 59
13 Ольга Белькова (Батькивщина) - 37
14 Владимир Кабаченко (Батькивщина) - 37
15 Дмитрий Лубинец (За Будущее) - 27
16 Даниил Гетманцев (СН) - 19
17 Роман Бабий (СН) - 17
18 Григорий Мамка (ОПЗЖ) - 17
19 Виктория Кинзбурская (СН) - 15
20 Борис Приходько - 14
21 Ярослав Железняк (Голос) - 10
22 Анастасия Ляшенко (СН) - 9
23 Александр Ткаченко (СН) - 8
24 Анатолий Бурмич (ОПЗЖ) - 5
25 Южанина и другие (ЕС) - 5
26 Максим Бужанский (СН) - 4
27 Алексей Мовчан (СН) - 4
28 Андрей Николаенко (Батькивщина) - 3
Скриншот: Facebook/Ярослав Железняк
Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, как в Раде "завис" антиколомойский законопроект, который требует МВФ.
Также мы писали, что Рада соберется 6-7 апреля для принятия нового бюджета и "антиколомойского" закона.