Народные депутаты Украины ко второму чтению законопроекта №2571-д, т.н. "антиколомойскому" закону, внесли 16 335 поправок. Из них более 6 000 внес нардеп Антон Поляков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат фракции "Голос" и член финансового Комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, который, кстати, сам подал 10 поправок.

"По заявкам трудящихся, публикуем рейтинг законотворцев к закону. Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16 335 правок. Кстати, здесь тоже есть рекорд Украины. Дмитрий Разумков, точно надо какую-то премию ВРУ "законотворец-ударник" вводить уже", - написал он.

Ниже опубликован список депутатов и количество правок, которые они предложили:

1 Антон Поляков - 6033

2 Виктор Бондарь (За Будущее) 1911

3 Денис Черный (СН) - 1781

4 Ольга Василевская-Смаглюк (СН) - 1689

5 Олег Дунда (СН) - 1656

6 Сергей Демченко (СН) - 1463

7 Александр Дубинский (СН) - 1199

8 Андрей Пузийчук (Батькивщина) - 96

9 Михаил Цимбалюк (Батькивщина) - 89

10 Тимошенко-Власенко (Батькивщина) - (87)

11 Элла Репина (СН) - 87

12 Константин Бондарев (Батькивщина) - 59

13 Ольга Белькова (Батькивщина) - 37

14 Владимир Кабаченко (Батькивщина) - 37

15 Дмитрий Лубинец (За Будущее) - 27

16 Даниил Гетманцев (СН) - 19

17 Роман Бабий (СН) - 17

18 Григорий Мамка (ОПЗЖ) - 17

19 Виктория Кинзбурская (СН) - 15

20 Борис Приходько - 14

21 Ярослав Железняк (Голос) - 10

22 Анастасия Ляшенко (СН) - 9

23 Александр Ткаченко (СН) - 8

24 Анатолий Бурмич (ОПЗЖ) - 5

25 Южанина и другие (ЕС) - 5

26 Максим Бужанский (СН) - 4

27 Алексей Мовчан (СН) - 4

28 Андрей Николаенко (Батькивщина) - 3

Скриншот: Facebook/Ярослав Железняк

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, как в Раде "завис" антиколомойский законопроект, который требует МВФ.

Также мы писали, что Рада соберется 6-7 апреля для принятия нового бюджета и "антиколомойского" закона.