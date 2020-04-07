После того как Австрия заявила о постепенном смягчении карантина с середины апреля, об ослаблении ограничительных мер сообщили в Дании.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен вечером в понедельник, 6 апреля, заявил, что страна намерена осторожно смягчать карантин. Сначала, с 15 апреля, откроют детские сады и начальные школы - но только если к тому времени число случаев Covid-19 останется стабильным. По словам Фредериксена, правительство также начнет переговоры с лидерами бизнеса о постепенном переводе сотрудников обратно в офисы.

Премьер-министр страны заявил, что дела Дании "идут в правильном направлении", но некоторые ограничения все же будут действовать в течение нескольких месяцев.

"Нам удалось избежать несчастья, которое постигло ряд других стран. Единственная причина этого в том, что мы начали действовать заранее", - заявил Фредериксен.

Напомним, "Страна" разбиралась, почему Австрия первой в Европе начала снимать ограничения по карантину.

Также мы писали, что в Чехии также собираются ослабить слишком жесткие ограничения из-за коронавируса.