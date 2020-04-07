Киевский любитель спорта Валентин Бурьянов, который прославился как "пловец из Гидропарка" тем, что проигнорировал карантин и попытался вплавь через Днепр добраться до закрытых полицией тренажеров, рассказал "Стране" о своем конфликте с правоохранителями и раскритиковал меры борьбы властей с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что сегодня, 7 апреля, суд в Киеве должен рассмотреть его дело.

"Когда вышел из воды, было ощущение абсурда. Я сказал полицейским, что их действия неправомерны, они выполняют преступный приказ и будут нести ответственность. Они мне сказали: "Значит будем нести". Вот такая у нас была дискуссия. Я занимаюсь спортом непрофессионально, только для себя. Я пошел в заплыв, потому что считаю необходимым бороться за свои права и свободы. Когда говорят, что спортсмен не может несколько недель без спорта, конечно, исключения есть. Люди по разному отреагировали: кто-то поддержал, а кто-то нет. Кто-то увидел в этом необходимость спортсмену заниматься, но есть необходимость бороться за свои права. Когда доплыл до средины реки, то были судороги, но потом адаптировался и вторая половина - отлично. Когда я увидел количество полицейских, это было абсурдно. Я что, Пабло Эскобар? Они бы еще вертушку подняли, ну, ребятки, я песком бросаться буду что ли. Я не нарушил закон, поэтому не должен платить штраф. Карантин должен быть рациональным и не должен уничтожать страну", - заявил участник инцидента.

Поддержать Валентина Бурьянова пришла и экс-нардеп Надежда Савченко.

"Я люблю водные виды спорта, поэтому хочу поддержать пловца, который имеет право свободно передвигаться как по земле, так и по воде в Украине. Даже по воздуху, если он захочет. Он не должен платить штраф, потому что он не оказывал сопротивления полиции. Он плавал, он имеет на это конституционное право. Полиция исполняет приказы власти, которые не являются адекватными", - заявила нам Надежда Савченко.

Ранее "Страна" собрала реакции пользователей соцсетей на поступок нарушителя карантинного режима, который решил вплавь добраться до оцепленной территории Гидропарка.

Напомним, что утром в понедельник, в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, начался конфликт. Туда пришли некие люди и требовали пропустить их.