Министерство юстиции США обвинило Россию в подкупе чиновников ФИФА ради права проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также во взятке при выборе места проведения ЧМ-2022 обвиняется и Катар.

Об этом свидетельствуют данные в отчете, обнародованном на сайте Минюста США.

Так, утверждается что экс-вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 млн долларов за свой голос во время выборов страны, которая примет чемпионата мира по футболу. Также взятка была предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы.

Уточняется, что 5 миллионов долларов, которые в 2010-2011 годах получил Джек Уорнер, были проведены через офшорные счета более чем двадцатью переводами. А уже в 2015 году Джек Уорнер за свои махинации был пожизненно отстранен от футбола.

По данным Минюста США, при выборе Катара местом проведения ЧМ-2022 во взяточничестве замечены президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра и бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола Николас Леос из Парагвая. Последний в 2019 году скончался.

Напомним, WADA может отстранить сборную России по футболу от чемпионата мира-2022, который должен пройти в Катаре.