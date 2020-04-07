Президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому американские власти больше не признают Луну всеобщим достоянием человечества и выходят из Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

Указ Трампа появился на странице Белого Дома во вторник, 7 апреля.

В связи с этим США заявили о своем праве добывать и использовать ресурсы спутника Земли так, как считают нужным. Однако с этой позицией американцев не согласились в России.

Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что попытки захватить территории других планет не могут настроить государства на плодотворное взаимодействие.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - сказал он.

Савельев напомнил, что в истории уже были такие примеры, когда одна страна решила захватывать территории в своих интересах.

Причиной появления неординарного указа Трампа стало то, что в ближайшее время должна начаться программа США по освоению Луны и Марса, для которой потребуется добывать ресурсы в том числе и на Луне.

Указом же Трампа подчеркивается, что США в юридическом и физическом аспектах смотрят на космос как на "уникальную область человеческой деятельности", а не глобальное достояние всего человечества. А потому американцы "должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством".

Вашингтон также будет поощрять государственно-частное использование и восстановление ресурсов в космическом пространстве.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп призвал Конгресс утвердить амбициозную программу, которая предусматривает возобновление полетов на Луну, а также высадку американских астронавтов на Марсе.

Ранее мы писали, что глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Твиттере фото с подписью "Оккупируй Марс", однако использовал изображение спутника Земли.