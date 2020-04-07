В Киеве вчера поймали девушку, которая ездила по столице "Мерседесе" со скоростью 200 километров в час. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ей грозит суд и лишение прав на год.

Однако, как оказалось - и об этом не сказали в полиции - это не первое пьяное вождение девушки-мажора. Ее уже однажды выводили из-под ответственности - суд признал, что никаких правил дорожного движения Краснова не нарушила. Потому что не являлась водителем.

Кто такая Анна Краснова и почему к ней так снисходительно правосудие - разбиралась "Страна".

Погоня за "Мерседесом"

Вчера замглавы МВД Антон Геращенко рассказал о задержании киевлянки Анны Красновой, которая на своем "Мерседесе" ездит с запредельной скоростью в 200 километров в час.

"Знакомьтесь, это Анна Краснова.

Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на Мерседесе, зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов.

Не знаю, знает ли Анна Краснова о судьбе другой молодой девушки из Харькова - Алены Зайцевой, которая погубила жизни 6 -х украинцев и травмировала ещё 7 человек. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы за это. И вместо танцев с подругами она коротает теперь своё время в колонии.

Аня любит красоваться тем, как она ездит с запредельной скоростью, и регулярно публикует видео об этом в своих социальных сетях.

В ночь с 2-го на 3-е апреля автомобиль Анны не остановился по требованию патрульных полицейских. После короткого преследования по улицам ночного Киева, патрульные вынудили Анну остановиться.

Прибор для измерения алкоголя показал, что Анна управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По ней составлен административный протокол по статье 130 КУпАП - вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Дальше своё слово скажет суд. Эта статья предусматривает штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав сроком на один год", - написал Геращенко и опубликовал видео с участием Красновой.

Видео составлено из сторис в Инстаграме девушки. А также из записей полицейских, которые остановили Анну. На ролике запечатлено, как она пьет водку в ресторане, танцует в супермаркете и едет на высокой скорости по киевским дорогам.

Также в Инстаграм девушка записывала обращения к хейтерам, которых пригрозила "намотать на колеса". Анна утверждает, что прекрасно знает правила дорожного движения.

"Ребята, если я и раз@ебусь, то это будет где-то на трассе, когда мне будет лет 100, хотя я не планирую так долго жить, и вы раз@ебетесь вместе со мной, мои хорошие. Вот прямо отвечаю, зуб даю. Так будет с теми, кто попадет под мои колеса, я вот так вот накручиваю", - заявила она.

На задержании Краснова прошла алко-тест, который зафиксировал 0,33 промилле, что выше нормы.

И, как выяснилось, это далеко не первый "залет" киевлянки.

Оправдали за пьяную езду без прав

Судя по решению Печерского райсуда, опубликованному в сервисе Opendatabot, она не впервые под судом за нарушение ПДД.

Документ, который у нее забрали полицейские, выдан 7 июня 2016 года. При этом 4 марта Печерский суд оправдал Краснову за пьяное вождение на "Рейндж Ровере". То есть ДО получения прав на управление автомобилем.

Как говорится в этом уникальном решение суда, Краснову задержали 23 января 2016 года в два часа ночи на улице Шота Руставели, 16 в Киеве (напротив синагоги Бродского). Девушка была за рулем "Рейндж Ровера", как утверждается, в состоянии алкогольного опьянения, бессвязно говорила, у нее дрожали руки. Алкотест показал опьянение.

Ехала она или стояла на месте - в решении суда не уточняется. Говорится только, что девушка управляла автомобилем. То есть вряд ли машина была припаркована.

Краснова пришла в суд, но вины своей не признала. По ее словам, она не рулила машиной, а просто фотографировалась в ней.

В итоге суд вынес ... оправдательный приговор! Аргументация звучала просто феерично: поскольку на момент пьяной езды у Анны прав не было, то водителем она не считается, а значит ПДД не нарушала.

Отметим, что езда без прав также является правонарушением.

Уже через несколько месяцев дувушке выдали права, и нарушать правила Краснова начала уже "официально".

Кто такая Анна Краснова?

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Однако в архиве сайтов светской хроники сохранилось упоминание о некой Виктории Красновой, настоящее имя которой, как утверждается на киевском форуме baginya.org - Анна. Она 1994 года рождения, киевлянка.

Анна-Виктория - модель-тусовщица, в активе у которой - украинские бизнесмены,"папики" и народные депутаты.

В 2013 году украинские таблоиды рассказали о новой пассии Владимира Самсоненко - экс-супруга солистки группы "ВИА Гра" Санты Димопулос и сына Валентины Семенюк, покойной бывшей главы Фонда госимущества. Это и была Виктория Краснова.

Фото с Самсоненко она публиковала у себя в фотоблоге Instagram (аккаунт @viktoria.devil сейчас закрыт от посторонних. Кстати, на него подписан Александр, сын министра Арсена Авакова).

В светских хрониках множество фотографий Виктории с разными мужчинами.

А также на пабликах эскорт-услуг "Вип-малышки".