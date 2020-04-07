В Украине могут появиться временные госпитали для больных Covid-19, в которых будут размещать пациентов с легкой формой протекания болезни (сейчас по протоколу Минздрава их не госпитализируют - Ред.).

Об этом в ходе онлайн-брифинга 7 апреля сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Сейчас Минздрав проводит согласование приказа Министерства охраны здоровья про рекомендации для развертывания временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью. Наша цель и наше предложение - в этих госпиталях размещать тех, у кого будет легкая форма протекания болезни, но у кого не будет возможности изолироваться на дому в связи с определенными причинами. Это позволит нам более качественно проводить надзор над больными с Covid-19 и в случае необходимости транспортировать их в полноценные учреждения здравоохранения, где можно проводить реанимационные мероприятия", - сказал Виктор Ляшко.

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України. Ляшко о временных госпиталях - с 14:08

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире во вторник, 7 апреля, в связи с пандемией коронавируса.