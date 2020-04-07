В Киеве появились "изолированные" такси. Между водителем и пассажиром установлена перегородка. Фото
Служба такси Bolt запустила в тестовом режиме новую категорию перевозок пассажиров во время эпидемии коронавируса. Так, на улицы Киева, Харькова и Львова выехали "изолированные" автомобили, в которых между водителем и пассажиром установлена пластиковая перегородка.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" во вторник, 7 апреля.
Так, по словам нашего журналиста, цена такой "изолированной" поездки не отличается от класса "стандарт". При этом в специально оборудованных под карантин автомобилях реализован необычный способ оплаты. Со стороны водителя есть замок, похожий на застежку на куртке, который водитель открывает, чтобы принять оплату наличными. Однако в компании призывают клиентов оплачивать поездку картой.
"Изолированные авто Bolt имеют пластиковую защиту между водителем и пассажиром, чтобы минимизировать контакт обеих сторон. А между поездками водитель обязан дезинфицировать салон авто и дверные ручки. Перегородка уменьшает контакт между пассажиром и водителем, но не обеспечивает 100% защиту, поэтому следует помнить о всех других мерах безопасности, рекомендованных органами здравоохранения. В тестовом режиме количество авто в категории ограничено, поэтому услуга будет доступна вместе с нашими стандартными категориями, чтобы покрыть транспортные потребности тех, кто в этом нуждается. Однако количество изолированных авто будет расти", - сообщили в пресс-службе Bolt.
Также в "изолированных" такси присутствуют памятки о мерах предосторожности во время разгула Covid-19 в Украине. Компания советует пассажирам установить в приложении вызова такси безналичный опыт оплаты, прикрываться при чихании или кашле и дезинфицировать руки после выхода из автомобиля.
Предупредил Bolt и о том, чего нельзя делать при поездке:
- Не требуйте от водителя закрывать окна или выключать вентиляцию
- Не прикасайтесь к каким-либо поверхностям без необходимости
- Не касайтесь лица до того, как вы продезинфицировали или правильно вымыли руки
- Избегайте использования налички, если это возможно
Напомним, что gосле жалоб врачей на то, что они не могут добраться на работу из-за остановки метро и проблем с общественным транспортом, власти ряда украинских регионов договорились со службами такси о том, чтобы те бесплатно подвозили медиков.
Мы разбирались, действительно ли службы такси помогают медикам доехать до больниц.