Служба такси Bolt запустила в тестовом режиме новую категорию перевозок пассажиров во время эпидемии коронавируса. Так, на улицы Киева, Харькова и Львова выехали "изолированные" автомобили, в которых между водителем и пассажиром установлена пластиковая перегородка.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" во вторник, 7 апреля.

Так, по словам нашего журналиста, цена такой "изолированной" поездки не отличается от класса "стандарт". При этом в специально оборудованных под карантин автомобилях реализован необычный способ оплаты. Со стороны водителя есть замок, похожий на застежку на куртке, который водитель открывает, чтобы принять оплату наличными. Однако в компании призывают клиентов оплачивать поездку картой.

"Изолированные авто Bolt имеют пластиковую защиту между водителем и пассажиром, чтобы минимизировать контакт обеих сторон. А между поездками водитель обязан дезинфицировать салон авто и дверные ручки. Перегородка уменьшает контакт между пассажиром и водителем, но не обеспечивает 100% защиту, поэтому следует помнить о всех других мерах безопасности, рекомендованных органами здравоохранения. В тестовом режиме количество авто в категории ограничено, поэтому услуга будет доступна вместе с нашими стандартными категориями, чтобы покрыть транспортные потребности тех, кто в этом нуждается. Однако количество изолированных авто будет расти", - сообщили в пресс-службе Bolt.

Также в "изолированных" такси присутствуют памятки о мерах предосторожности во время разгула Covid-19 в Украине. Компания советует пассажирам установить в приложении вызова такси безналичный опыт оплаты, прикрываться при чихании или кашле и дезинфицировать руки после выхода из автомобиля.

Предупредил Bolt и о том, чего нельзя делать при поездке:

Не требуйте от водителя закрывать окна или выключать вентиляцию

Не прикасайтесь к каким-либо поверхностям без необходимости

Не касайтесь лица до того, как вы продезинфицировали или правильно вымыли руки

Избегайте использования налички, если это возможно

Напомним, что gосле жалоб врачей на то, что они не могут добраться на работу из-за остановки метро и проблем с общественным транспортом, власти ряда украинских регионов договорились со службами такси о том, чтобы те бесплатно подвозили медиков.

Мы разбирались, действительно ли службы такси помогают медикам доехать до больниц.