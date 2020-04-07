Вчера в киевском Институте сердца скончался 30-летний мужчина по имени Кирилл. Он был госпитализирован туда две недели назад, 24 марта, с диагнозом инфекционная пневмония.

Жена Кирилла подозревает, что у мужа был коронавирус, его могли спасти, но врачи долго отказывались его госпитализировать.

В Институте сердца опровергают, что в их учреждении есть больные covid-19.

"Страна" разбиралась в этой истории, которая очень показательна с точки зрения того, как в Украине относятся к пациентам, у которых симтомы, похожие на "корону".

Смерть в Институте сердца

В больнице о состоянии здоровья мужчины рассказывали так: "Был доставлен в Институт сердца нашей скорой, предварительно подключен к аппарату ЭКМО (насышение крови кислородом) непосредственно в палате инфекционной больницы".

То есть сначала Кирилл попал в обычную инфекционку, а потом его доставили в институт.

Директор учреждения Борис Тодуров тогда заявлял, что состояние пациента стабилизировали. "Впереди 3-4 недели напряженной работы".

В этом же посте Институт сердца публиковал карту банка, на которую просил перечислить деньги для покупки защитных костюмов дня врачей. Медики сетовали, что для обслуживания одного пациента в день нужно 30-40 таких костюмов, которыми, очевидно, власти их не обеспечили.

То есть врачи видимо сами подозревали у этого пациента коронавирус.

Тогда же врачи публиковали видео, как боролись за жизнь Кирилла.

Однако спасти его не удалось. Утром 6 апреля его супруга Валерия Вьюшина написала, что Кирилл погиб.

В тот же день Борис Тодуров опубликовал видео, в котором заявил, что на сегодняшний день в Институте сердца коронавируса нет.

Везти в больницу отказались 4 бригады "скорой"

Ранее жена мужчины подробно рассказывала в Инстаграме о лечении своего супруга. Причем свои публикации она делала в сторис под названием "Коронавирус". Тогда Кирилл еще был жив.

Валерия поведала, как изначально столичные врачи не хотели его госпитализировать и долгое время неверно ставили диагноз.

Она отзывалась о действиях "скорой" резко негативно. По ее словам, до госпитализации они вызывали три бригады. Но врачи не просто не предлагали поехать в больницу, но и всячески пытались отговаривать.

Медики, по словам женщины, говорили, что у ее мужа ОРВИ. Также они добавляли, что легкие чистые, а в больницу не надо ехать - "подхватите еще что-то". Несмотря на то, что пять дней у мужчины была температура 40, его, по словам жены, не забирали в больницу, и назначали противовирусный препарат "Гропринозин".

Валерия отмечает, что когда в итоге они добились госпитализации, то врачи у мужчины спросили, почему его так запустили.

После известия о смерти мужа Валерия написала: "Я не понимаю, это можно как-то пережить?? Я не хочу ничего и никого. Завтра похороны. Пожалуйста, не звоните мне".

Эта история наглядно показывает, как работает отечественная медицина в разгар коронавируса: пациентов с тяжелой симптоматикой не забирают в больницу, в итоге их не удается откачать даже в продвинутых по украинским меркам медучреждениях.

Статистика коронавируса на утро 7 апреля в Украине опубликована здесь.

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