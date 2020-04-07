Перед тем как угодить в больницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся уже в реанимации с коронавирусом, работал и даже принимал участие в видеоконференции правительства, вместо того чтобы соблюдать постельный режим.

Об этом со ссылкой на источники пишет Daily Mail.

Борис Джонсон был доставлен в больницу на своей машине в 20:00 в воскресенье, 5 апреля, как раз в момент обращения королевы к нации. Это свидетельствует о том, что британский премьер не планировал госпитализацию на этот день.

Воскресенье было десятым днем самоизоляции Бориса Джонсона. Утром 5 апреля у него была видеоконференця с коллегами по Кабмину в Zoom. Отмечается, что в ней также участвовали Майкл Гоув, министр канцелярии Кабинета министров, канцлер Риши Сунак, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр жилищного строительства Роберт Дженрик и Доминик Рааб, министр иностранных дел.

"Это был не лучший час мистера Джонсона. И всем, кто принимал участие в разговоре, было ясно, что его здоровье резко ухудшилось с тех пор, как он появился в пятницу на видео, выпущенном Даунинг-стрит, когда он подтвердил, что у него все еще высокая температура", - рассказал источник.

Джонсон был бледным и напряженным, у него была одышка, когда он говорил. Источники издания предполагают, что состояние британского премьера ухудшалось, так как он вместо рекомендуемых отдыха и сна, уже будучи зараженным Covid-19, активно работал и пытался управлять страной. И только когда его состояние оказалось критическим, вечером в воскресенье, он поехал в больницу.

Напомним, Трамп направил в Британию американских врачей с надеждой вылечить премьера Джонсона.