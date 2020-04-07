Американские ученые рассказали о способе определения смертности от коронавируса. Данный метод предполагает определение зависимости тяжелого течения болезни и повышенного риска летального исхода болезни от количества тромбоцитов в крови пациентов с Covid-19.

Об этом во вторник, 7 марта, рассказало издание "Известия".

Сообщается, что исследователями Университета Вероны и университетской клиники Падуи были изучены истории болезни 1 779 пациентов. 399 (22,4%) из них находились в тяжелом состоянии. Так, при сравнении анализов, ученые пришли к выводу, что низкое количество тромбоцитов связано с повышенным риском тяжелого течения заболевания и смертности у пациентов с коронавирусом.

В свою очередь российские эксперты отмечают, что данная методика оценки здоровья пациентов является перспективной. При этом сдать такой анализ можно в любой клинической лаборатории уже сейчас, поэтому врачам не потребуется новых технических решений и больших финансовых затрат.

По словам научного сотрудника лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давида Наимзады, уровень тромбоцитов отражает некоторые стороны состояния системы гемостаза, функция которой заключается в сохранении жидкого состояния крови, остановке кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворении тромбов. Нарушение работы этой системы говорит о сбоях организма, что в какой-то степени может свидетельствовать о резком ухудшении его работы в целом.

Напомним, что российские ученые разработали схему лечения коронавирусной пневмонии тяжелой формы на основе препарата "Даларгин". Он относится к группе средств, влияющих на пищеварительный тракт и метаболические процессы.

Ранее мы писали, что по мнению вирусологов, коронавирус никуда не исчезнет и дальше будет постоянно сопровождать человека. Covid-19 станет сезонным заболеванием, как грипп.