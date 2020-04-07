Трамп направил в Британию американских врачей с надеждой вылечить премьера Джонсона
Президент США Дональд Трамп, который ранее пожелал британскому премьеру Борису Джонсону скорейшей победы над коронавирусом, предложил помощь американских фармацевтических компаний, чтобы его вылечить.
Об этом сообщает The Guardian.
"Я спросил у двух ведущих компаний... Они действительно продвинули терапию… и они уже прибыли в Лондон. В лондонском офисе есть все, что им нужно. Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы связались со всеми врачами Бориса и посмотрим, что произойдет, но они готовы к работе", - сказал Дональд Трамп.
По его словам, представители американских компаний, которые разработали экспериментальное лечение Covid-19, уже встречались с врачами Джонсона.
А на вопрос журналистов, была ли изначально непринужденная позиция премьер-министра Британии Джонсона к пандемии коронавируса ошибкой, Трамп, который придерживался подобного подхода в первые недели, ответил неоднозначно.
"Борис смотрел на это иначе. Он смотрел на это раньше. Он смотрел на это как: давайте переждем. Было много людей, думающих о том, что нужно переждать. В смысле: что бы это ни было, это уже есть. Но потом вы видите, что начало происходить, затем цифры стали монументальными..." - сказал Трамп.
Напомним, 6 апреля состояние британского премьера Джонсона, зараженного коронавирусом, ухудшилось и его перевели в палату интенсивной терапии.