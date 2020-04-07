Президент США Дональд Трамп, который ранее пожелал британскому премьеру Борису Джонсону скорейшей победы над коронавирусом, предложил помощь американских фармацевтических компаний, чтобы его вылечить.

Об этом сообщает The Guardian.

"Я спросил у двух ведущих компаний... Они действительно продвинули терапию… и они уже прибыли в Лондон. В лондонском офисе есть все, что им нужно. Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы связались со всеми врачами Бориса и посмотрим, что произойдет, но они готовы к работе", - сказал Дональд Трамп.

По его словам, представители американских компаний, которые разработали экспериментальное лечение Covid-19, уже встречались с врачами Джонсона.

А на вопрос журналистов, была ли изначально непринужденная позиция премьер-министра Британии Джонсона к пандемии коронавируса ошибкой, Трамп, который придерживался подобного подхода в первые недели, ответил неоднозначно.

"Борис смотрел на это иначе. Он смотрел на это раньше. Он смотрел на это как: давайте переждем. Было много людей, думающих о том, что нужно переждать. В смысле: что бы это ни было, это уже есть. Но потом вы видите, что начало происходить, затем цифры стали монументальными..." - сказал Трамп.

Напомним, 6 апреля состояние британского премьера Джонсона, зараженного коронавирусом, ухудшилось и его перевели в палату интенсивной терапии.