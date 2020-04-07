В эти минуты в Киево-Печерской лавре, где обнаружили коронавирус, проходит служба по случаю большого христианского праздника Благовещение. Однако ни прихожане, ни паломники не смогут посетить это мероприятие из-за карантина.

В связи с этим храм проводит онлайн-трансляцию утренней службы, которая началась в 09:00.

А всенощное бдение в 17:00 на своих каналах на YouTube будут транслировать Киево-Печерская лавра и Спасо-Преображенский собор.

Видео: YouTube/ ЛАВРА

Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвование, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской Лавре обнаружено уже 4 случая коронавируса. По слухам, среди них есть и настоятель Лавры митрополит Павел.