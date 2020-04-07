В новом корпусе Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве завершили основные строительные работы, открыть его планируют 1 июня, в День защиты детей.

Об этом в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей", - написал Зеленский.

От напомнил, что новый корпус "Охматдета" - долгострой, а в условиях эпидемии коронавируса особенно важно соблюдать сроки. По мнению президента, украинские больницы должны быть именно такими, как новый корпус этого медучреждения.

Скриншот, видео: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, строительство нового диагностического корпуса "Охматдета" остановилось осенью 2013 года из-за отсутствия финансирования. Но в декабре прошлого года Рада выделила из бюджета на 2020 год 200 млн гривен на продолжение работ.