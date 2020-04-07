В Чернобыльской зоне отчуждения уже четвертый день продолжается тушение мсштабного пожара. Спасатели ликвидируют огонь на площади около 11 гектаров в Котовском лесничестве.

Об этом во вторник, 7 апреля, информирует пресс-служба украинских спасателей.

"По состоянию на 07:00 на территории Котовского лесничества зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются", - сообщают в ГСЧС.

Так, к ликвидации пожара были привлечены 120 человек и 29 единиц техники. От ГСЧС задействовано 54 спасателя и 10 единиц техники. Для тушения был задействован вертолет ГСЧС, который уже сбросил 38 тонн воды на очаги возгорания.

Видео: YouTube/ ГСЧС

Напомним, что по состоянию на воскресенье, 5 апреля, радиация в Чернобыльском лесу во время пожара превысила норму в 14 раз. уже больше нормы в 14 раз. Тогда пожарные тушили огонь в двух очагах возгорания на 25 гектарах.

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Ранее "Страна" сообщала, что правоохранители Киевской области установили личность злоумышленника, по вине которого огнем было уничтожено более 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.