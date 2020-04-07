Данные на утро 7 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 462 человек
В Украине, на утро 7 апреля зафиксировано уже 1 462 случаев коронавирусной болезни. А вчера, 6 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 319. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. Об этом передает пресс-служба Минздрава в соцсети.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах
Винницкая область - 77 случаев;
Волынская область - 34 случая;
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 10 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 38 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 160 случаев;
Кировоградская область - 53 случая;
г. Киев - 253 случая;
Киевская область - 97 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 30 случаев;
Полтавская область - 12 случаев;
Ровенская область - 40 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 247 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 6 385 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о ситуации с распространением коронавируса в Украине и на планете 7 апреля.