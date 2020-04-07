Пакеты в урну и отказ от банковских карт. Минздрав рассказал, как правильно делать покупки, чтобы не заразиться коронавирусом
В Минздраве рекомендуют украинцам во время карантина не ходить по магазинам в час пик, пользоваться сервисами Apple или Google Pay вместо оплаты картой и наличными, а также утилизировать пакеты по возвращению домой.
Инструкцию о том, как правильно делать покупки во время пандемии коронавируса Министерство здравоохранения Украины опубликовало в официальном Instagram-аккаунте coronainfoua.
Так, в Минздраве советуют разбить процесс совершения закупок на три этапа: подготовку, поход в магазин и возвращение. В рамках каждого из них стоит соблюдать несколько простых правил.
Подготовка:
- Избегать часа пик
- Надевать маску
- Носить с собой средство для дезинфекции
- Ходить в магазин без детей
Поход:
- Держать дистанцию 1,5 - 2 метра
- Не опустошать магазинные полки
- Оплачивать покупки при помощи Apple или Google Pay
Возвращение:
- Мыть руки после возвращения домой
- Не мыть продукты мылом
- Утилизировать пакеты
- Дезинфицировать место, на котором стояли пакеты
Скриншот: Instagram/ coronainfoua
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