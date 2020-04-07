В Минздраве рекомендуют украинцам во время карантина не ходить по магазинам в час пик, пользоваться сервисами Apple или Google Pay вместо оплаты картой и наличными, а также утилизировать пакеты по возвращению домой.

Инструкцию о том, как правильно делать покупки во время пандемии коронавируса Министерство здравоохранения Украины опубликовало в официальном Instagram-аккаунте coronainfoua.

Так, в Минздраве советуют разбить процесс совершения закупок на три этапа: подготовку, поход в магазин и возвращение. В рамках каждого из них стоит соблюдать несколько простых правил.

Подготовка:

Избегать часа пик

Надевать маску

Носить с собой средство для дезинфекции

Ходить в магазин без детей

Поход:

Держать дистанцию 1,5 - 2 метра

Не опустошать магазинные полки

Оплачивать покупки при помощи Apple или Google Pay

Возвращение:

Мыть руки после возвращения домой

Не мыть продукты мылом

Утилизировать пакеты

Дезинфицировать место, на котором стояли пакеты

Скриншот: Instagram/ coronainfoua

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 7 апреля в связи с эпидемией коронавируса: Львов выставляет блок-посты, Борис Джонсон в реанимации.