В Минздраве рассказали, как правильно делать покупки во время карантина. Фото: "Страна"

В Минздраве рекомендуют украинцам во время карантина не ходить по магазинам в час пик, пользоваться сервисами Apple или Google Pay вместо оплаты картой и наличными, а также утилизировать пакеты по возвращению домой. 

Инструкцию о том, как правильно делать покупки во время пандемии коронавируса Министерство здравоохранения Украины опубликовало в официальном Instagram-аккаунте coronainfoua.

Так, в Минздраве советуют разбить процесс совершения закупок на три этапа: подготовку, поход в магазин и возвращение. В рамках каждого из них стоит соблюдать несколько простых правил. 

Подготовка: 

  • Избегать часа пик
  • Надевать маску
  • Носить с собой средство для дезинфекции
  • Ходить в магазин без детей

Поход: 

  • Держать дистанцию 1,5 - 2 метра
  • Не опустошать магазинные полки
  • Оплачивать покупки при помощи Apple или Google Pay

Возвращение: 

  • Мыть руки после возвращения домой
  • Не мыть продукты мылом 
  • Утилизировать пакеты
  • Дезинфицировать место, на котором стояли пакеты

Как ходить в магазин на карантине - советы МОЗ

Как ходить в магазин на карантине - советы МОЗ

Как ходить в магазин на карантине - советы МОЗ

Как ходить в магазин на карантине - советы МОЗ

Скриншот: Instagram/ coronainfoua

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 7 апреля в связи с эпидемией коронавируса: Львов выставляет блок-посты, Борис Джонсон в реанимации.

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