В Украине карантин, введенный в стране из-за коронавируса, стал причиной переноса более 5 000 судов - фактически судебная система оказалась заморожена.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

В связи с ограничительными мерами, действующими в Украине, многие судебные заседания переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.

Между тем, закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса предусматривает проведение заседаний в режиме онлайн. Однако пока механизм введения этой практики не прописан.

Напомним, в "Слуге народа" предложили перенести Конституционный суд в Харьков.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 7 апреля в связи с пандемией коронавируса.