Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов, который стал учителем физкультуры для всех школьников на карантине, рассказал о своей карьере вратаря и о том, как команда добивается побед и переживает минуты неудач.

Об этом передает Футбол 24.

Так, например, Андрей Пятов рассказал об одном случае, когда президент клуба Ринат Ахметов мотивируя его играть лучше, признался, что хотел купить легендарного вратаря Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

"Когда встречались всей командой с президентом, Ахметов в шутку пытался найти у меня какую-то ошибку. "Ты, - говорит - не расслабляйся. Видишь, я хотел Буффона купить". Я отшутился, круто, мол, будет Буффона выбить из основного состава.

На самом деле Ринат Леонидович всегда благодарит всю команду (за победы - Ред.), не выделяя кого-то одного", - рассказал Андрей Пятов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в первом матче Лиги Европы Шахтер победил немецкий Вольфсбург.