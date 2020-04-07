На границах Львовской области с соседними регионами в рамках профилактики коронавируса обустроят стационарные посты, где проезжающим будут измерять температуру.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Так, 6 апреля областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила, что на границах Львовской области с пятью соседними областями установят 14 стационарных постов, где путешествующим будут измерять температуру.

Также по итогам заседания комиссии департаменту социальной защиты Львовской ОГА поручили предпринять дополнительные меры для нахождения и обслуживания одиноких лиц среди жителей области преклонного возраста, лиц, находящихся на самоизоляции и организовать надлежащее социальное сопровождение.

По данным Львовской ОГА, на данный момент в области зафиксировано 27 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. 72 человека с подозрением на заболевание Covid-19 находятся в областной инфекционной больнице. 7 пациентов в тяжелом состоянии, двое находятся на ИВЛ. Один пациент умер и трое вылечились.

Напомним, ранее КГГА утвердила новые правила карантина, которые должны были вступить в силу с 6 апреля. Так, при въезде в Киев у всех должны были начать мерить температуру.

Однако в понедельник оказалось, что при въезде в Киев никто не измеряет температуру водителям и пассажирам.