Украинцам в рамках ужесточенных карантинных правил запретили гулять с детьми в парках, потому что уровень сознания наших граждан не так высок, чтобы придерживаться менее суровых ограничительных мер.

Об этом в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, видео опубликовано в YouTube.

"Вопрос о прогулках с детьми в парках - это то же самое, что и с рынками. Рынки были запрещены. На позапрошлой неделе я лично подписал постановление главного санврача, которое четко регламентировало, когда именно органы местного самоуправления могут позволить открываться рынкам - при соблюдении определенных условий. Сейчас мы анализируем с Нацполицией и видим, что происходят системные нарушения...", - заявил Ляшко.

По его словам, из-за такой тенденции были приняты достаточно суровые ограничительные меры, предусматривающие минимум исключений.

"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов - и мы будем воздерживаться от контактов. Только суровые ограничительные меры позволяют нам, нашим людям, воздержаться от контактов и прервать цепочку инфекции", - сказал Виктор Ляшко.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 7 апреля в связи с распространением коронавируса.