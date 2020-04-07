Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение националисту Сергею Стерненко, который убил человека в Одессе, будет объявлено в любом случае.

Вопрос лишь в статье и квалификации: было ли это убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Об этом передает УП.

"Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так - это подозрение. 115-я - это убийство, 118-я - это убийство по самозащите. Разница - в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, но явно не генеральный прокурор".

По словам генпрокурора, дело Стерненко для нее является резонансным учитывая то, что оно касается защиты активистов.

"А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации", - заявила Венедиктова.

Ранее "Страна" сообщала, что очередная экспертиза подтвердила, что Стерненко совершил умышленное убийство.

Также мы подробно разбирали почему версия о самообороне, которую продвигает Стерненко, не состоятельна.

Кто такой Стерненко можно прочитать здесь.