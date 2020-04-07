Донецкий Шахтер и Министерство цифровой трансформации Украины запустили новый виртуальный проект для школьников на период карантина под названием "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта".

Игроки национальной сборной Украины Андрей Пятов и Сергей Кривцов проведут 12 видеоуроков. Футболисты мотивируют школьников заниматься физкультурой в домашних условиях во время карантина, демонстрируя в деталях выполнение основных необходимых упражнений.



Все видеоуроки будут размещены на YouTube-канале Шахтера, как передает пресс-служба "горняков".





Школьники смогут поддержать свою физическую форму, приобщиться к здоровому образу жизни, попробовать новые интересные упражнения и узнать лайфхаки от многократных чемпионов Украины, которые в числе прочего подскажут, как правильно выбрать режим питания и отдыха.



"Активность детей в интернете критически важно сочетать с активностью в офлайне. Это ключевое правило эффективности, здоровья и хорошего настроения, - считает заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан. - В нашем образовательном сериале много шуток, интересной и полезной информации о новых цифровых сервисах, которые помогут держать себя в тонусе, много интересных советов, как интернет может помочь в занятиях спортом".

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер показал видео закулисья первого в своей истории матча без зрителей в Лиге Европы.