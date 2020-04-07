Оптимистичная новость пришла из Китая. За минувшие сутки, здесь в провинции Хубэй впервые с января этого года, не было ни единого нового случая заражения коронавирусом и ни одного летального исхода от болезни.

Об этом передает государственное информационное агентство Синьхуа.

В понедельник, 6 апреля, в провинции Хубэй (Центральный Китай - Ред.) не было выявлено новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной пневмонией Covid-19. Новых летальных исходов от этой болезни в провинции Хубэй за понедельник также зафиксировано не было", - заявили в региональном комитете по делам здравоохранения.

Стоит отметить, что по состоянию на вечер 6 апреля в провинции Хубэй в общей сложности было зарегистрировано 67 803 подтвержденных случая заболевания Covid-19, из них 50 008 больных находятся в Ухане.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае после коронавирусного кризиса возобновили работу 98% промпредприятий.