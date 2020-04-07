Между Украиной и Ираном разгорается новый дипломатический скандал, последствия которого трудно оценить. Член парламентской Комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что наш самолет летел очень странно, а иранские военные хорошо выполнили свою работу, когда сбили пассажирский самолет.

Такое заявление не могло не остаться без реакции и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко в своем Twitter написал, что Киев ждет немедленного официального объяснения такого заявления иранского парламентария.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого плачевного заявления. Это показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на мирный гражданский самолет", - написал Пристайко.

Ранее "Страна" сообщала, что Иран прекратил расшифровку черных ящиков сбитого украинского самолета из-за коронавируса.