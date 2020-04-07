Вчера, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры.

Американская сторона положительно оценила проведенный разговор, о чем Майк Помпео сообщил в своем официальном Twitter.

"Приятно было поговорить с Владимиром Зеленским. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе 200 добровольцев Корпуса мира. Вместе мы продолжаем концентрироваться на реформе и привлечении России к ответственности за гуманитарную ситуацию на Донбассе", - написал госсекретарь США.

Напомним, что пресс-служба Зеленского распространила сообщение, что во время беседы обсуждалась так же возможность получения Украиной от США кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Ранее президент Украины заявлял, что наша страна может получить от МВФ 2 миллиарда долларов уже в мае.