Вчера, 6 апреля, в России была экстренно госпитализирована популярная певица Надежда Бабкина которая оказалась зараженной коронавирусом.

Спустя сутки состояние певицы резко ухудшилось. Врачам частной клиники в Подмосковье пришлось сделать это из-за ухудшения ее состояния. 70-летнюю певицу забрали с предварительным диагнозом "двусторонняя пневмония", позже первый тест на коронавирус оказался положительным, это подтвердил Роспотребнадзор, как передает Tеlegram-канал Mash.

Напомним, что сын Бабкиной Данила вчера подтвердил, что она находится в больнице. Но заверил, что ничего не знает о диагнозе матери.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал, с кем она могла общаться и видеться в это время, сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть", - сказал Данила.

19 марта звезда с размахом отметила юбилей. На вечеринку в честь ее 70-летия прибыли многие представители шоу-бизнеса. Тогда некоторые обвинили Бабкину в том, что она не соблюдает режим самоизоляции, тогда как в России уже были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на 6 апреля в России зараженных коронавирусом было уже 6 343 человека.