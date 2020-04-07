Число новых заражений коронавирусом в мире за сутки превысило 77 тысяч. К настоящему моменту общее число выявленных заболевших COVID-19 составляет 1 210 956 человек.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ежедневную сводку Всемирной организации здравоохранения.

За сутки новый вирус был диагностирован у 77 200 человек. На 4810 человек выросло количество жертв вируса. Теперь их общее число на планете составляет 67 594 человека.

Самое большое количество новых заражений зафиксировано в странах Европы (33 932 человека, где в тройке лидеров Испания, Турция и Италия) и Америки (33 510 человек). Первый случай COVID-19 выявлен в понедельник в Южном Судане.

Как сообщала "Страна", в Украине число зараженных коронавирусом выросло до 1 319 человек.

А в США число погибших от заболевания превысило 10 тысяч.