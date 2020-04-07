Центр общественного здоровья и Министерство здравоохранения Украины заявили об изменении в порядке обнародования статистики заболевших Covid-19, умерших и выздоровевших от коронавируса. С понедельника, 6 апреля, ее будут сообщать раз в день.

Об этом говорится в посте ЦОЗ на Facebook.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - сказано в записи.

Ранее ведомства обнародовали свежие данные дважды в день: утром и около 22:00.

Как писала "Страна", по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине было выявлено 1319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. 38 пациентов умерли, 28 человек выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Мы также сообщали, что карантин может закончиться не раньше середины мая.