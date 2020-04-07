Вадим Пристайко (слева). Фото: Facebook/ UkraineMFA

Украина ожидает от Ирана немедленного объяснения по поводу заявления члена парламента страны Хассана Норузи.

Он сказал, что иранские военные хорошо справились со своей задачей, сбив гражданский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе.

Об ожиданиях Украины написал в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - написал дипломат.

Скриншот из Twitter Вадима Пристайко

Напомним, рейс МАУ был сбит под Тегераном 8 января.

30 марта Иран приостановил расшифровку черных ящиков самолета из-за эпидемии коронавируса в стране.

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