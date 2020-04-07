В понедельник, 6 марта, в Александровской клинической больнице скончался мужчина с коронавирусом. Его состояние неуклонно ухудшалось последние несколько недель.

О смерти пациента сообщила в Facebook главный врач медучреждения Людмила Антоненко.

По ее словам, больной был очень тяжелый, его подключили к аппарату ИВЛ и ЭКМО. Однако спасти его не удалось.

Доктор Антоненко добавила, что на ЭКМО в столице находится еще один пациент. Его состояние нестабильное, тяжелое.

По состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице находилось 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением. Четыре человека лежит в реанимации, один - на ЭКМО.

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Большинство жертв вируса среди украинцев были старше 50 лет и имели проблемы со здоровьем.