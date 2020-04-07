Министерство охраны здоровья в среду может запретить работу продуктовых рынков, которые 31 марта разрешил открыть. Это будет сделано в случае несоблюдения установленных правил карантина.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первые два дня полиция попробует реагировать, но если не будет никакого эффекта за понедельник–вторник, в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", - сказал Ляшко.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

Затем он добавил, что "прогулки детей c родителями в парках - это то же самое, что с рынками".

Напомним, рынки в Украине закрыли с началом карантина 16 марта. Но уже 24 марта в Кабмине их предложили открыть.

После разрешения Минздрава рынки возобновили работу, но санитарные требования МОЗ продавцы и покупатели практически не соблюдали.