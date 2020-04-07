Израиль, где коронавирусом заразился даже министр здравоохранения, ужесточает карантин на время религиозных праздников в стране.

Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

"С 18:00 8 апреля до 7:00 10 апреля (на время Седера и первого дня Песах), вводится комендантский час. Будет запрещено выходить из дома и передвигаться на личном транспорте", - сказал он в ходе обращения.

"Мы видели, что произошло месяц назад. В Пурим произошла вспышка эпидемии. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны справлять праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома. Мы вводим общий карантин по всей стране, он вводится с завтра 16.00 и продлится до пятницы 7.00. В среду до седер-Песаха с 18.00 до 7.00 четверга вводится комендантский час. Это тяжёлая мера, но у нас нет выбора", - заявил Нетаньяху.

Нетаньяху также сообщил, что появились первые положительные признаки в ситуации с короонавирусом в стране и после Песаха постепенно могут начать снимать ограничения.



Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Израиля и глава Моссада ушли на карантин после заражения коронавирусом министра здравоохранения.

Также мы писали, что главным рассадником коронавируса в Израиле стали синагоги, где заразились почти четверть иудеев.