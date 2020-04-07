В субботу, 4 апреля, в зоне отчуждения ЧАЭС вспыхнул сильнейший пожар, который долго не удавалось потушить. Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали запись съемок с дрона, на которой видны масштабы ущерба.

Видео опубликовано в Facebook заповедника.

Как отметили в организации, съемки показывают, что огонь пришел из-за пределов зоны отчуждения. Ветер моментально раздул неуправляемое пламя, которое перекинулось на деревья и проникло в зону. Возгорание охватило территорию в несколько десятков гектаров. В эпицентре пожара повысился радиационный фон. Правда, за его пределами радиация осталась в норме.

Спасатели сбились с ног, гася пожар на территории Чернобыльского заповедника. Сотрудники ГСЧС Украины и Чернобыльского заповедника сделали все от них зависящее, чтобы погасить открытый огонь. Однако убытки живому миру заповедника оказались большими.

Видео: Facebook/ zapovidnyk2018

"Это человеческое варварство с привкусом пепла давно пора пресекать. Иначе вскоре оглянемся вокруг и увидим не весеннюю зелень, а черные пожарища", - отметили в заповеднике.

Его работники предложили ловить и наказывать всех поджигателей - от тех, кто только хотел убрать мусор до злостных пироманов. Также в заповеднике отметили, что шраф в 175 гривен за поджог слишком маленький.

Ранее "Страна" рассказывала, что к утру 6 апреля пожар под Чернобылем все еще не могли потушить.

Мы также сообщали, какой уровень радиации зарегистрировали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во время пожаров.