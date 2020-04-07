В понедельник 6 апреля в Александровской больнице Киева умер 36-летней житель Днепра, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил Константин Голубцов в социальной сети Facebook.

В комментариях знакомые пишут, что мужчина занимался спортом и не жаловался на здоровье, о хронических заболеваниях также никто не знал.

Также знакомые говорят, что еще 1 марта он играл в волейбол, а после этого несколько недель боролся с болезнью.

"Первого марта играли в волейбол, а сегодня Максим (не пил, не курил, занимался спортом) ушел в мир иной. Последние несколько недель боролся с коронавирусом в Александровской больнице. Земля пухом. Макс, добрый и светлый наш Человек", - написал Голубцов.

Ранее мы сообщали, что в лифте коломыйской больницы умер больной с подозрением на коронавирус.

Также мы писали, что в Харькове обнаружили на самоизоляции первого больного с коронавирусом.