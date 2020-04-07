Жители Одессы с присущим им чувством юмора отреагировали на ужесточение с 6 апреля карантинных мер и требование обязательно надевать маску в общественных местах.

На улицах города появились оригинальные личности, приспособившие в качестве медицинских масок неожиданные предметы.

Например, на одной из троллейбусных остановок Южной Пальмиры был замечен мужчина в островерхом колпаке, сильно смахивающем на головной убор члена Ку-клукс-клана.

Этого же мужчину потом видели в другом месте города.

А в одесской маршрутке по делам ехал человек (судя по одежде, молодой парень) в противогазе типа старого советского ГП-5, который сняли с производства более 30 лет назад. Юноша увлеченно рассматривал свой телефон.

Еще в начале карантина "Страна" писала о диковинных методах защиты от коронавируса, которые используют украинцы, как-то противогазы и отрезы полиэтилена.

А в феврале стала мемом итальянская старушка, вместо маски надевшая на голову пакет.